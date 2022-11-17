Юрий Новиков: «В России – хоккейный чернозем. Нужно учредить звание «Город хоккейной славы» и вручить его Челябинску, Воскресенску, Пензе и Москве»

предложил учредить звание «Город хоккейной славы».

«Когда речь идет о наших вратарях, я готов прыгать. Петр Кочетков – воспитанник Пензы. Это небольшой город на карте, но в плане мирового хоккея он дал нам много выдающихся игроков, которых я даже не буду перечислять. Мы помним его уроженца вратаря Юрия Шиндрова. Пенза – город хоккейной славы.

Считаю, что нужно учредить звание «Город хоккейной славы» и вручить его Челябинску, Воскресенску, Пензе и Москве. Раньше это были теплые и дружные города. Там знали и уважали местных артистов и спортсменов. Представляю, как Пенза сейчас переживает и следит за выступлениями , потому что это гордость города.

Давайте еще вспомним Новокузнецк. Когда мы отмечаем наших выдающихся хоккеистов в , мы не можем огласить весь список. Как не похвалить Малкина? Как можно без уважения относиться к Кросби? Они с Малкиным как родные братья. Эту искренность в спорте никуда не спрячешь. Она в лице и на глазах, а глаза – зеркало души.

Мы будем говорить о городах, а нам потом скажут: «А почему вы забыли про Воркуту?» Там же воспитали . Про Воскресенск даже не нужно говорить. Хабаровск – это тоже хоккейный город, там родился .

У нас куда клюшку не посади – везде вырастет хоккеист. В России – хоккейный чернозем. Я не знаю ни одного региона, откуда бы не вышел известный игрок. Кучеров родился на юге, в Майкопе, а уже потом переехал в Москву. Наша страна – большой стадион. И хоккей это подтверждает», – заявил заслуженный тренер России.