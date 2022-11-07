Юрий Новиков: «Вашингтон» погорячился, отпустив Самсонова. «Торонто» с ним заиграл по-другому»

оценил выступления вратаря за «Торонто» в .

«Самсонов – способный парень. погорячился, что отпустил его.

Но это бизнес, спорт. В том, что он пока не вышел на свой уровень, который довольно-таки высок, я не сомневаюсь. И переход в «Торонто», эту легендарную и великую команду, может придать ему глоток свежего воздуха.

Илья почувствовал город, команду и раздевалку. Его игра преобразилась, она стала живее и веселее. Самсонова приняла команда, его полюбил город и болельщики. У него были прекрасные матчи. «Торонто» вместе с ним заиграл по-другому.

То, что он получил травму, – это очень жаль. Мы обрадуемся за Илью, если он начнет переписывать историю этого клуба, который уже давно ничего не добивался.

Для меня совершенно очевидно, что Самсонов нашел свою команду, а команда нашла своего вратаря. К сожалению, травма немножко выбила его из ритма, но мы будем надеяться на то, что он поправится и заиграет. Мне было приятно видеть, как в его поддерживают команда и болельщики», – сказал заслуженный тренер России.

Подробно со статистикой 25-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.