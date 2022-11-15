Юрий Новиков: «Кочетков находится на грани тафгая. Он пришел в НХЛ и сразу сказал: «Я здесь хозяин, не путайтесь у меня под ногами»

поделился мнением об игре вратаря «Каролины» .

«Кочетков – не просто вратарь, он находится на грани тафгая. Он пришел в НХЛ и сразу сказал: «Я здесь хозяин, не путайтесь у меня под ногами». Самое главное, чтобы он не перегнул клюшку. У него отличные данные, это восходящая звезда, и мы будем ей гордиться.

Раньше у вратарей был первый номер на спине. Он давал отчет тому, кто самый главный в команде. Потом уже появился Третьяк со своей двадцаткой и другие. Но раньше вратарь носил первый номер и был самым главным человеком в коллективе. Будем смотреть с удовольствием за успехами Кочеткова в «Каролине».

Вратарский путь – очень тяжелый, на нем нужно быть сильным и мужественным. Все лучшие качества человека проявляются во вратарской позиции. Сейчас в НХЛ пробивается молодой Тарасов. Конкуренция за место в воротах очень тяжелая, ведь на площадке играет один вратарь. Каждый хочет быть первым.

Это очень сложно психологически. Нужно поддерживать своего коллегу, и в то же время стараться быть первым. У Пети для этого есть все данные. Главное, чтобы он не терял ориентацию по жизни и на площадке. Попасть в команду НХЛ и сразу же добиться результатов – это дорогого стоит», – сказал заслуженный тренер России.

Кочетко-о-о-ов! Уже в пятом матче в НХЛ сыграл на ноль. Но Сорокин и Набоков делали это еще быстрее 😮