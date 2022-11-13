Юрий Новиков: «Перенос Кубка мира на 2025 год – хорошо для России. Но не надо кричать, что без нас что-то не так»

прокомментировал решение перенести мира на 2025 год.

«Думаю, перенос Кубка мира на 2025 год – это хорошо для России. Было ясно, что этот турнир может пройти без нас. А здесь будет время в запасе. Мы надеемся, что политическая ситуация потеплеет, и мы начнем возвращаться на те позиции, с которых нас исключили.

Но я против разговоров в духе: «Ах вот, вы играете без нас!» Не могу не вспомнить в этой связи последний молодежный чемпионат мира, который прошел в августе в тяжелейших условиях. Он не был запланированным.

Все знают, что на это время у людей запланированы отпуска. Этот чемпионат мира объективно не мог привлечь болельщиков. И это не из-за того, что там не было России. Просто он не входил в календарный план жизни людей. Тем не менее, хорошо, что ИИХФ его провела.

Не надо кричать, что без нас что-то не так. Бизнес всегда теряет, когда турнир лишается одного из претендентов на победу в турнире. Понятно, что без ведущих спортсменов доходность чемпионата снижается. Точно так же это работает со сборной России или любой другой ведущей командой.

Мы не знаем, по каким причинам перенесли Кубок мира. Но для нас это неплохо. В 2024-м мы могли пролететь мимо него. А в таком случае у нас появилось время для политической и дипломатической работы, чтобы постараться найти консенсус, договориться, получить поддержку и вернуться в спортивную семью», – сказал заслуженный тренер России.