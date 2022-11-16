Волков хотел, чтобы «Авангард» возглавил Буцаев или Скабелка («Матч ТВ»)

Стало известно, как «Авангард» назначал нового главного тренера в сезоне-2022/23.

В апреле тренер Боб Хартли объявил об уходе из клуба, его заменил .

Как сообщает «Матч ТВ», генеральный менеджер Алексей Волков настаивал на кандидатурах или . Буцаев возглавил . Кандидатуру Скабелки не одобрил председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Сообщается, что когда все варианты клуба сорвались, было решено сделать ставку на Рябыкина.

По данным телеканала, после неудачного старта чемпионата Михаил Кравец был приглашен в штаб «Авангарда» по инициативе Крылова и Рашида Хабибулина.

В итоге Волков решил уволить Рыбыкина и предложил сделать Кравеца исполняющим обязанности главного тренера, а также нанял Вячеслава Уваева. Отмечается, что все его решения были согласованы руководством клуба.

Кожевников об «Авангарде»: «Волков погорел на истории с Рябыкиным, закусился, когда завернули его кандидатуру тренера»