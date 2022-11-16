Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана, Бут – 10-й, Симашев – 13-й, Гуляев – 22-й
Матвей Мичков занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана.
Журналист The Athletic представил свою версию топ-33 драфта.
Список возглавил форвард Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)
4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
6. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)
7. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)
8. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
9. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)
10. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)
...13. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)
...22. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
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