Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана, Бут – 10-й, Симашев – 13-й, Гуляев – 22-й

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Матвей Мичков занял 3-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Кори Пронмана.

Журналист The Athletic представил свою версию топ-33 драфта.

Список возглавил форвард Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Матвей Мичков (СКА, КХЛ)

4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

5. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

6. н Далибор Дворски (АИК, Швеция)

7. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)

8. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

9. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

10. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)

...13. з Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ)

...22. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

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