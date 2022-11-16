Кожевников об «Авангарде»: «Волков погорел на истории с Рябыкиным, закусился, когда завернули его кандидатуру тренера»

высказался об уходе с поста генменеджера «Авангарда».

– Я считаю, что Волков погорел на истории с . Высшее руководство именно его выбрало сменщиком Хартли, клуб возвращался из Балашихи в Омск и нужно было подтягивать местную легенду. То есть руководство приняло, скажем так, хоккейно-политическое решение – и в нем была логика.

Генменеджер, думаю, здесь не совсем разобрался в ситуации и, когда завернули его кандидатуру тренера, закусился. Селекция, как не раз говорил, получилась перекошенной – с хорошей атакой, но провальной обороной и вратарями. Было понимание, что 12 матчей кряду на выезде эта шаткая конструкция не выдержит. Она и сломалась.

Честно говоря, был в шоке, когда на этом отрезке Рябыкину не оказывалось никакой помощи. Наоборот, начали увольнять его ассистентов, пошли капризы ряда ведущих игроков, первый центр Найт ушел на травму. Вот вы, журналисты, всегда клюете на поверхностные события. Но ведь там внутри начались свои игры – в том числе агентские.

Когда чуть ли не на следующий день после увольнения Рябыкина «Авангард» сделал первый трансфер в сезоне и подписал защитника Пайгина, то я понял, что Волков – следующий. Именно потому, что «сплав» тренера был слишком очевидным.

Повторюсь, высшее руководство такого не прощает. Так что вполне логичная и ожидаемая отставка.

– Но ведь факт в том, что после ухода Рябыкина и назначения , джокера Волкова, результаты «Авангарда» резко улучшились!

– Тут ничего удивительного. Во-первых, команда наконец отошла от 12-матчевого выезда. Во-вторых, вернулся Найт и оборону укрепил Пайгин. В-третьих, что главное, завершилась внутренняя борьба.

Рябыкин много работал с Хартли и взял с него пример. Было видно, что он, как и канадец, жестко управляет игроками, требует играть не на личную статистику, а на командную, что многих не устраивало.

Считаю, Рябыкин не понял, что в России в не совсем профессиональных клубах свои законы. Хартли прощали все, тот же Волков, по сути, работал его ассистентом и выполнял все кадровые пожелания. Но как только иностранец уезжает, сразу начинается возня. Она и началась, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

😱 Из «Авангарда» посреди сезона ушел генеральный менеджер. Говорит, что в клубе его не слушали