Мирошниченко забил в 5-м матче МХЛ подряд. Он сделал дубль и подрался в игре против «Ирбиса»

забил в пятом матче подряд.

18-летний нападающий «Омских Ястребов» забросил две шайбы в игре Olimpbet Молодежной хоккейной лиги против «Ирбиса» (3:2).

На 59-й минуте игры Мирошниченко получил 5 минут штрафа за драку и 20-минутный дисциплинарный штраф.

В пяти последних матчах он набрал 8 (6+2) баллов.

Это был шестой матч форварда системы после возвращения на лед. До этого он не играл с января, а весной стало известно, что у него выявлено раковое заболевание. Хоккеист прошел успешный курс лечения в Германии.