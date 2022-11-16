«Северсталь» просила у «Авангарда» Грицюка в аренду и Чистякова за Подъяпольского (Алексей Шевченко)

Алексей Шевченко рассказал, что «Северсталь» просила за Владислава Подъяпольского у «Авангарда».

14 ноября стало известно, что клуб обменял вратаря в СКА.

«Выяснил! и не просили за Подъяпольского 30 млн и Грицюка с Давыдовым! Чушь. Разин вообще не включает денежные компенсации в сделки с мотивировкой «и на хрена мне деньги?»

За Подъяпольского Череповец просил Чистякова (с правами) и Грицюка (в аренду). Крыломичи сразу забраковали вариант с Грицюком. Предлагали Давыдова, но это уже не надо было Разину. Но сейчас в «Авангарде» будут играть те, кто надо. Почему, думаете, нового и.о. гм отовсюду шпыняли?» – написал журналист «Спорт-Экспресса».

ЦСКА и «Авангард» претендовали на вратаря «Северстали» Подъяпольского

Рашид Хабибулин будет и.о. генменеджера «Авангарда». Он советник Крылова («Чемпионат»)