Ялонен о Кубке мира: «Финляндия, Швеция, Чехия и Швейцария не хотят играть с Россией. Это совершенно ясно»

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Юкка Ялонен высказался о нежелании Европы видеть Россию на Кубке мира.

Ранее НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

«Никто не хочет участия России в турнире, но этого хочет НХЛ.

Мне не хочется об этом здесь говорить, но все это знают. И может случиться так, что Кубок мира не будет проводиться какое-то время.

Я понял, что, по крайней мере, из больших стран: Финляндии, Швеции, Чехии и Швейцарии – никто не хочет играть с Россией. Это совершенно ясно», – сказал главный тренер сборной Финляндии в интервью Iltalehti.

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