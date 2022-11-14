Владислав Радимов: «Кубок мира по хоккею – один из первых турниров, который проведут после завершения СВО. Исправлять ситуацию придется всем»
Владислав Радимов прокомментировал решение НХЛ перенести проведение Кубка мира.
Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.
«Исправлять ситуацию придется всем какое‑то время, со спорта все это начнется. Как только СВО закончится, одним из первых турниров, которые проведут, станет Кубок мира по хоккею.
Потому что сейчас его отменяют – не хотят шведы, чехи, финны с нами играть.
Без них этот Кубок мира тоже неактуален. Играть только нашим, американцам, канадцам? Я считаю, логично [перенести турнир]», – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.
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