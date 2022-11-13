Каменский о переносе Кубка мира: «Без сборной России турнир будет неполноценным и неинтересным. Наши игроки на высоких строчках в списках бомбардиров НХЛ»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ Валерий Каменский Кубок мира Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал решение НХЛ перенести проведение Кубка мира.

Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

«Есть предположение, что в НХЛ хотят, чтобы наша сборная участвовала в этом турнире.

Это логично, поскольку без нашей сборной турнир будет неполноценным и неинтересным. Наверняка боссы НХЛ все просчитали: все заработки, все плюсы и минусы.

Наверное, будет больше минусов, чем плюсов, поэтому они решили отложить и работают над тем, чтобы наша сборная участвовала.

Без сборной России турнир будет уже не тем. Все наши ведущие игроки в НХЛ находятся на высоких строчках в списках бомбардиров. Если нашей сборной не будет, интерес к турниру теряется», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

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