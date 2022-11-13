Каменский о переносе Кубка мира: «Без сборной России турнир будет неполноценным и неинтересным. Наши игроки на высоких строчках в списках бомбардиров НХЛ»

прокомментировал решение НХЛ перенести проведение Кубка мира.

Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

«Есть предположение, что в хотят, чтобы наша сборная участвовала в этом турнире.

Это логично, поскольку без нашей сборной турнир будет неполноценным и неинтересным. Наверняка боссы НХЛ все просчитали: все заработки, все плюсы и минусы.

Наверное, будет больше минусов, чем плюсов, поэтому они решили отложить и работают над тем, чтобы наша сборная участвовала.

Без сборной России турнир будет уже не тем. Все наши ведущие игроки в НХЛ находятся на высоких строчках в списках бомбардиров. Если нашей сборной не будет, интерес к турниру теряется», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.