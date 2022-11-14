«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Локомотив» в овертайме, сняв вратаря

«Северсталь» добилась волевой победы над в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда Андрея Разина до 50-й минуты уступала 0:2, но сумела сравнять счет.

В овертайме, оставшись в большинстве после удаления форварда , сняла вратаря, и нападающий забил победный гол на 64-й минуте.

Для команды из Череповца эта победа стала второй подряд. «Локомотив» потерпел третье поражение кряду.