«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Локомотив» в овертайме, сняв вратаря
«Северсталь» добилась волевой победы над «Локомотивом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда Андрея Разина до 50-й минуты уступала 0:2, но сумела сравнять счет.
В овертайме, оставшись в большинстве после удаления форварда Александра Полунина, «Северсталь» сняла вратаря, и нападающий Егор Морозов забил победный гол на 64-й минуте.
Для команды из Череповца эта победа стала второй подряд. «Локомотив» потерпел третье поражение кряду.
- Дата проведения
- 14 ноября, 19.00, «Арена-2000»
- 1:0 – 24 Шалунов (Березкин, Черепанов)
- 2:0 – 42 Чехович (Красковский, Алексеев)
- 2:1 – 50 Петунин (Пресс, Гераськин)
- 2:2 – 57 Вовченко (Абросимов, Пилипенко)
- 2:3 – 64 Морозов (Пресс, Вовченко)
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