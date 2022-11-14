«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Локомотив» в овертайме, сняв вратаря

Теги Локомотив Северсталь КХЛ Андрей Разин Егор Морозов Александр Полунин Хоккей

«Северсталь» добилась волевой победы над «Локомотивом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда Андрея Разина до 50-й минуты уступала 0:2, но сумела сравнять счет.

В овертайме, оставшись в большинстве после удаления форварда Александра Полунина, «Северсталь» сняла вратаря, и нападающий Егор Морозов забил победный гол на 64-й минуте.

Для команды из Череповца эта победа стала второй подряд. «Локомотив» потерпел третье поражение кряду.

Локомотив – Северсталь 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Дата проведения
14 ноября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Шалунов (Березкин, Черепанов)
2:0 – 42 Чехович (Красковский, Алексеев)
2:1 – 50 Петунин (Пресс, Гераськин)
2:2 – 57 Вовченко (Абросимов, Пилипенко)
2:3 – 64 Морозов (Пресс, Вовченко)
Вратари: Исаев 23/26 – Шугаев 24/26.

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