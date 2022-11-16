Рашид Хабибулин будет и.о. генменеджера «Авангарда». Он советник Крылова («Чемпионат»)
Рашид Хабибулин будет исполнять обязанности генменеджера «Авангарда».
Об этом сообщает «Чемпионат».
14 ноября стало известно об уходе Алексея Волкова из омского клуба.
С 2019 года Хабибулин занимает должность селекционера «Авангарда» и советника председателя совета директоров клуба Александра Крылова.
Ранее он был директором по хоккейным операциям в «Амуре», возглавлял скаутские службы в «Ак Барсе», московском «Динамо» и СКА.
Также работал спортивным директором пражского «Льва» и «Сочи».
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