Рашид Хабибулин будет и.о. генменеджера «Авангарда». Он советник Крылова («Чемпионат»)

Рашид Хабибулин будет исполнять обязанности генменеджера .

Об этом сообщает «Чемпионат».

14 ноября стало известно об уходе из омского клуба.

С 2019 года Хабибулин занимает должность селекционера «Авангарда» и советника председателя совета директоров клуба .

Ранее он был директором по хоккейным операциям в «Амуре», возглавлял скаутские службы в «Ак Барсе», московском «Динамо» и СКА.

Также работал спортивным директором пражского «Льва» и «Сочи».

😱 Из «Авангарда» посреди сезона ушел генеральный менеджер. Говорит, что в клубе его не слушали