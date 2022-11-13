ЦСКА и «Авангард» претендовали на вратаря «Северстали» Подъяпольского

Теги Авангард ЦСКА СКА возможные переходы КХЛ Матч ТВ Владислав Подъяпольский Хоккей

Два клуба КХЛ, помимо СКА, интересовались Владиславом Подъяпольским.

Ранее стало известно, что «Северсталь» обменяет голкипера в команду из Санкт-Петербурга на Александра Самонова и Даниила Пыленкова.

Как отмечает «Матч ТВ», на голкипера активно претендовали ЦСКА и «Авангард», но в итоге вратарь оказался в СКА.

27-летний Подъяпольский сыграл 20 игр в этом сезоне, одержал 7 побед, пропуская в среднем 2,91 шайбы и отражая 89,3% бросков.

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