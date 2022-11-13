ЦСКА и «Авангард» претендовали на вратаря «Северстали» Подъяпольского

Два клуба , помимо СКА, интересовались Владиславом Подъяпольским.

Ранее стало известно, что «Северсталь» обменяет голкипера в команду из Санкт-Петербурга на Александра Самонова и Даниила Пыленкова.

Как отмечает «Матч ТВ», на голкипера активно претендовали и , но в итоге вратарь оказался в СКА.

27-летний Подъяпольский сыграл 20 игр в этом сезоне, одержал 7 побед, пропуская в среднем 2,91 шайбы и отражая 89,3% бросков.