ЦСКА и «Авангард» претендовали на вратаря «Северстали» Подъяпольского
Два клуба КХЛ, помимо СКА, интересовались Владиславом Подъяпольским.
Ранее стало известно, что «Северсталь» обменяет голкипера в команду из Санкт-Петербурга на Александра Самонова и Даниила Пыленкова.
Как отмечает «Матч ТВ», на голкипера активно претендовали ЦСКА и «Авангард», но в итоге вратарь оказался в СКА.
27-летний Подъяпольский сыграл 20 игр в этом сезоне, одержал 7 побед, пропуская в среднем 2,91 шайбы и отражая 89,3% бросков.
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