СКА подтвердил обмен Самонова и Пыленкова в «Северсталь» на Подъяпольского
СКА официально объявил об обмене с «Северсталью».
В питерский клуб перешел голкипер Владислав Подъяпольский.
Состав череповецкой команды пополнили два хоккеиста – вратарь Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков.
27-летний Самонов провел 14 матчей в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, одержал 11 побед, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93% бросков.
22-летний Пыленков записал на свой счет 7 (1+6) баллов при полезности «плюс 7» в 18 играх регулярного чемпионата. Его среднее игровое время – 14:49.
27-летний Подъяпольский сыграл 20 игр в этом сезоне, выиграл 7 матчей, пропуская в среднем 2,91 шайбы и отражая 89,3% бросков.
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