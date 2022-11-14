СКА подтвердил обмен Самонова и Пыленкова в «Северсталь» на Подъяпольского

официально объявил об обмене с «Северсталью».

В питерский клуб перешел голкипер .

Состав череповецкой команды пополнили два хоккеиста – вратарь и защитник .

27-летний Самонов провел 14 матчей в текущем сезоне Фонбет чемпионата , одержал 11 побед, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93% бросков.

22-летний Пыленков записал на свой счет 7 (1+6) баллов при полезности «плюс 7» в 18 играх регулярного чемпионата. Его среднее игровое время – 14:49.

27-летний Подъяпольский сыграл 20 игр в этом сезоне, выиграл 7 матчей, пропуская в среднем 2,91 шайбы и отражая 89,3% бросков.