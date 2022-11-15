Разин об обмене со СКА: «Мы в плюсе, но немножко рискуем в ближайший месяц. На будущее «Северсталь» только выиграла»

считает, что «Северсталь» осталась в плюсе от обмена игроками со .

В питерский клуб перешел голкипер Владислав Подъяпольский. Состав череповецкой команды пополнили два хоккеиста – вратарь и защитник .

– В первом периоде сыграли слишком робко, моментов почти не создали. Второй период провели получше. Но и в нем одну сменку сыграли неправильно, поэтому пропустили. Уже практически не верили, что можем выиграть, но перевернули этот матч. Первый гол нас подхлестнул. И в конце матча мы доминировали, играли лучше. Спасибо ребятам.

Я никогда раньше в Ярославле выиграть не мог, еще с тех времен, когда руководил в ВХЛ саратовским «Кристаллом» и приезжал сюда играть против команды великого Петра Ильича Воробьева. Наконец‑то это свершилось.

– Как оцените обмен со СКА? Насколько он усилит вашу команду?

– Тяжелый обмен. Переговоры шли почти сутки. В итоге получилось как нельзя лучше – все довольны. Мы в плюсе, но немножко рискуем в ближайший месяц.

Но если смотреть в будущее, от этого обмена только выиграла, – сказал главный тренер клуба после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2 ОТ).