Разин об обмене со СКА: «Мы в плюсе, но немножко рискуем в ближайший месяц. На будущее «Северсталь» только выиграла»
Андрей Разин считает, что «Северсталь» осталась в плюсе от обмена игроками со СКА.
В питерский клуб перешел голкипер Владислав Подъяпольский. Состав череповецкой команды пополнили два хоккеиста – вратарь Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков.
– В первом периоде сыграли слишком робко, моментов почти не создали. Второй период провели получше. Но и в нем одну сменку сыграли неправильно, поэтому пропустили. Уже практически не верили, что можем выиграть, но перевернули этот матч. Первый гол нас подхлестнул. И в конце матча мы доминировали, играли лучше. Спасибо ребятам.
Я никогда раньше в Ярославле выиграть не мог, еще с тех времен, когда руководил в ВХЛ саратовским «Кристаллом» и приезжал сюда играть против команды великого Петра Ильича Воробьева. Наконец‑то это свершилось.
– Как оцените обмен со СКА? Насколько он усилит вашу команду?
– Тяжелый обмен. Переговоры шли почти сутки. В итоге получилось как нельзя лучше – все довольны. Мы в плюсе, но немножко рискуем в ближайший месяц.
Но если смотреть в будущее, «Северсталь» от этого обмена только выиграла, – сказал главный тренер клуба после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2 ОТ).
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