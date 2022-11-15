Разин об обмене со СКА: «Мы в плюсе, но немножко рискуем в ближайший месяц. На будущее «Северсталь» только выиграла»

Теги Локомотив Северсталь СКА Петр Воробьев КХЛ Андрей Разин Александр Самонов Матч ТВ Владислав Подъяпольский Даниил Пыленков Хоккей

Андрей Разин считает, что «Северсталь» осталась в плюсе от обмена игроками со СКА

В питерский клуб перешел голкипер Владислав Подъяпольский. Состав череповецкой команды пополнили два хоккеиста – вратарь Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков.

– В первом периоде сыграли слишком робко, моментов почти не создали. Второй период провели получше. Но и в нем одну сменку сыграли неправильно, поэтому пропустили. Уже практически не верили, что можем выиграть, но перевернули этот матч. Первый гол нас подхлестнул. И в конце матча мы доминировали, играли лучше. Спасибо ребятам.

Я никогда раньше в Ярославле выиграть не мог, еще с тех времен, когда руководил в ВХЛ саратовским «Кристаллом» и приезжал сюда играть против команды великого Петра Ильича Воробьева. Наконец‑то это свершилось.

– Как оцените обмен со СКА? Насколько он усилит вашу команду?

– Тяжелый обмен. Переговоры шли почти сутки. В итоге получилось как нельзя лучше – все довольны. Мы в плюсе, но немножко рискуем в ближайший месяц.

Но если смотреть в будущее, «Северсталь» от этого обмена только выиграла, – сказал главный тренер клуба после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2 ОТ). 

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