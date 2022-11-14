Шевченко об уходе Волкова: «Последней каплей стало вето Крылова на переход Подъяпольского»

Журналист Алексей Шевченко раскрыл причину ухода из «Авангарда».

«Знаете, почему в итоге ушел генеральный менеджер? Что стало последней каплей?

Так вот, Волков провел большую работу, чтобы забрать вратаря Владислава Подъяпольского. (или его охранники, которые все решают) наложил вето на переход. Это было последнее, о чем они говорили», – написал Шевченко.

Сегодня о переходе Подъяпольского объявил СКА. Клуб из Санкт-Петербурга отдал за него вратаря Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова.

Волков ушел с поста генменеджера «Авангарда»: «С руководством стало все труднее находить взаимопонимание по вопросам селекции»