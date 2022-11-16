Билялетдинов – основной кандидат на замену Знарку в «Ак Барсе», Квартальнов – запасной («Бизнес Online»)
У «Ак Барса» есть два кандидата на пост тренера в случае отставки Олега Знарка.
Как сообщает «Бизнес Online», в случае увольнения Знарка команду может возглавить Зинэтула Билялетдинов. По информации издания, он является основным кандидатом.
Отмечается, что Билялетдинов, который уже отказывался вернуться на пост главного тренера клуба, может вновь не согласиться. Запасным вариантом на этот случай является возвращение Дмитрия Квартальнова.
Казанская команда проиграла 17 из 29 матчей в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 баллов.
Сейчас серия поражений клуба из Татарстана составляет три матча. 13 ноября «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (3:4), ведя 3:2 после двух периодов.
Знарку дали 3 матча на исправление ситуации. Тренера уволят, если «Ак Барс» не начнет побеждать («Бизнес Online»)
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