Билялетдинов – основной кандидат на замену Знарку в «Ак Барсе», Квартальнов – запасной («Бизнес Online»)

У «Ак Барса» есть два кандидата на пост тренера в случае отставки Олега Знарка.

Как сообщает «Бизнес Online», в случае увольнения Знарка команду может возглавить . По информации издания, он является основным кандидатом.

Отмечается, что Билялетдинов, который уже отказывался вернуться на пост главного тренера клуба, может вновь не согласиться. Запасным вариантом на этот случай является возвращение .

Казанская команда проиграла 17 из 29 матчей в текущем сезоне Фонбет чемпионата и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 баллов.

Сейчас серия поражений клуба из Татарстана составляет три матча. 13 ноября «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (3:4), ведя 3:2 после двух периодов.

Знарку дали 3 матча на исправление ситуации. Тренера уволят, если «Ак Барс» не начнет побеждать («Бизнес Online»)