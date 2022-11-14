«Ак Барс» не получил выходных, несмотря на трехдневный перерыв между играми с «Авангардом» и СКА

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Хоккеистам «Ак Барса» не дали дополнительный отдых до матча со СКА.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, несмотря на то, что между игрой с «Авангардом» (3:4) и с клубом из Санкт-Петербурга три дня, выходных команда не получила.

На данный момент у казанского клуба три поражения подряд, он занимает 7-е место в Восточной конференции с 29 очками за 29 матчей. Игра со СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ назначена на 17 ноября.

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