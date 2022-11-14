«Ак Барс» не получил выходных, несмотря на трехдневный перерыв между играми с «Авангардом» и СКА

Хоккеистам не дали дополнительный отдых до матча со СКА.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, несмотря на то, что между игрой с (3:4) и с клубом из Санкт-Петербурга три дня, выходных команда не получила.

На данный момент у казанского клуба три поражения подряд, он занимает 7-е место в Восточной конференции с 29 очками за 29 матчей. Игра со в Фонбет Чемпионате КХЛ назначена на 17 ноября.