Билялетдинов дважды отказался от предложения стать главным тренером «Ак Барса»

отказался вернуться на пост главного тренера .

На данный момент казанская команда, которой руководит , занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Но при этом команда проиграла семь из восьми последних матчей.

«Говорят, что в «Ак Барсе» тренеров не увольняют, но [они] уже дважды делали предложение Зинэтуле Билялетдинову возглавить команду.

Дважды он отказывался. Один из вариантов – это была бы не отставка, когда увольняют тренера, он собирает вещи и уезжает.

Хотели сделать рокировку: Билялетдинов встает на скамейку, а Знарок перемещается в ложу.

Один становится консультантом, как сейчас Билялетдинов, второй – становится главным тренером. Билялетдинов оба раза отказался», – сказал журналист .

Билялетдинов тренировал «Ак Барс» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Он выиграл с клубом чемпионат России в 2006 году и три Кубка Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 годах).

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