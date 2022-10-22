Билялетдинов дважды отказался от предложения стать главным тренером «Ак Барса»
Зинэтула Билялетдинов отказался вернуться на пост главного тренера «Ак Барса».
На данный момент казанская команда, которой руководит Олег Знарок, занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Но при этом команда проиграла семь из восьми последних матчей.
«Говорят, что в «Ак Барсе» тренеров не увольняют, но [они] уже дважды делали предложение Зинэтуле Билялетдинову возглавить команду.
Дважды он отказывался. Один из вариантов – это была бы не отставка, когда увольняют тренера, он собирает вещи и уезжает.
Хотели сделать рокировку: Билялетдинов встает на скамейку, а Знарок перемещается в ложу.
Один становится консультантом, как сейчас Билялетдинов, второй – становится главным тренером. Билялетдинов оба раза отказался», – сказал журналист Алексей Шевченко.
Билялетдинов тренировал «Ак Барс» с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы. Он выиграл с клубом чемпионат России в 2006 году и три Кубка Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 годах).
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