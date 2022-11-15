«Центральных нападающих в КХЛ просто нет! Где Шипачев? Нет его!». Терещенко о проблемах лиги

Алексей Терещенко заявил, что в нет центральных нападающих.

«В нашей лиге проблема с защитниками и центральными нападающими. Центральных нападающих просто нет! С ними со всеми надо работать. Посмотрите на . Антон Сизов в прошлом сезоне был никому не нужен, а сейчас один из лучших. Просто с человеком работают! Кручинин не был нужен и также один из лучших. О чем здесь говорить?

Посмотрите как играет . Но у них на всю команду только один центральный нападающий – Корбан Найт. Больше там нет центральных, которые умеют играть в хоккей. Вы сейчас вообще видите как играют Толчинский и Грицюк?

Тот же , где кроме Радулова никто не играет. Они всех собак на Сашу спустили. Где Шипачев? Нет его! Рашевский сейчас в играет не так ярко, чем в тройке с Линдбергом, который умел выступать везде, потому что это игрок.

Как Ларионов играет в «Торпедо», а он был вообще никому не нужен. Вот это обучение и развитие игроков», – сказал трехкратный чемпион мира.