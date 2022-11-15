Панин о поражении от «Сочи»: «Фортуна светит тем, кто работает. У «Салавата» нет спада, в следующих играх будем сильнее и активнее»
Григорий Панин поделился мыслями после матча против «Сочи» (3:4 ОТ).
«Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд.
– Фортуна светит тем, кто работает. Если придумывать себе оправдания, то можно сказать, что накопилась эмоциональная и физическая усталость, сегодня она сказалась. Обычно, если мы проигрываем, то создаем навал и создаем моменты.
– Почему так случилось?
– Есть определенный накопительный эффект – физический и эмоциональный. Отчасти это тоже сказалось, но это не оправдание – мы в любом случае должны обыгрывать такие команды.
– В течение игры трижды удавалось отыгрываться. Можно это записать в плюс?
– Такие игры тоже должны быть. Каждая команда через это проходит, и мы через это пройдем. В следующих играх будем сильнее и активнее. Каждая игра – как учебник: прочитал, выучил, что-то запомнил. Дистанция достаточно длинная, немного выдохнем и дальше в бой.
– Некоторые головы говорят, что у команды начался спад.
– Пусть говорят. У нас нет спада. Такая игра случается, так получилось, – сказал защитник «Салавата Юлаева».
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