Панин о поражении от «Сочи»: «Фортуна светит тем, кто работает. У «Салавата» нет спада, в следующих играх будем сильнее и активнее»

поделился мыслями после матча против (3:4 ОТ).

потерпел третье поражение подряд.

– Фортуна светит тем, кто работает. Если придумывать себе оправдания, то можно сказать, что накопилась эмоциональная и физическая усталость, сегодня она сказалась. Обычно, если мы проигрываем, то создаем навал и создаем моменты.

– Почему так случилось?

– Есть определенный накопительный эффект – физический и эмоциональный. Отчасти это тоже сказалось, но это не оправдание – мы в любом случае должны обыгрывать такие команды.

– В течение игры трижды удавалось отыгрываться. Можно это записать в плюс?

– Такие игры тоже должны быть. Каждая команда через это проходит, и мы через это пройдем. В следующих играх будем сильнее и активнее. Каждая игра – как учебник: прочитал, выучил, что-то запомнил. Дистанция достаточно длинная, немного выдохнем и дальше в бой.

– Некоторые головы говорят, что у команды начался спад.

– Пусть говорят. У нас нет спада. Такая игра случается, так получилось, – сказал защитник «Салавата Юлаева».