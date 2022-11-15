Светлов о Плешкове: «Артемий достойно сыграл против «Салавата», ему честь и хвала! Его вклад в победу очень высок»

прокомментировал победу в матче против (4:3 ОТ).

«Интересная, напряженная игра – шли гол в гол. Хочется отметить всю команду. Была хорошая самоотдача и дружная скамейка. Да, немного не хватило, немного не доработали в концовке, но это хоккей. Выиграли в овертайме.

Хочу сделать комплимент всей команде, особенно нашему молодому вратарю, который первый раз играл в КХЛ. Провел матч очень хорошо, добрые слова с моей стороны! Напряжение было, да и сам хоккей сегодня был красивый.

Плешков – главный герой? Не хочу одного кого-то выделять, команда за него боролась и билась, блокировала очень много бросков, ребята получили синяки и шишки. Просто хочется сказать, что молодой мальчишка, первый полноценный матч в – очень высокий уровень, против классной команды Уфы. Артемий достойно сыграл, ему честь и хвала! Я считаю, что его вклад в победу очень высок сегодня», – сказал главный тренер .