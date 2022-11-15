Илья Воробьев: «Металлургу» было трудно преодолевать капкан «Сибири». В 3-м периоде немного рано назад откатились, будем работать над этим»

высказался после матча против (4:2).

– Знали, что «Сибирь» после побед над «Динамо» и СКА на подъеме. Хорошо, что мы забили в меньшинстве, а потом и в большинстве, начали игру хорошо. А вот в третьем периоде немного рано назад откатились, над этим будем работать.

– Почему с системными командами, действующими от обороны, лучше проявляют себя игроки четвертого звена? Лидеров «Металлурга» соперники душат?

– Мы один гол на пересменке забили, второй вообще в меньшинстве. То, что Пашку Акользина в меньшинстве никто не душил – это хорошо. Миша Фисенко забил сегодня первый гол за родной клуб. Это очень приятно – вручили ему шайбу.

Тут другое – было в принципе трудно преодолевать капкан «Сибири», эту формулу «1-3-1», когда один защитник очень низко спускается. Трудно в том смысле, чтобы не терять сразу шайбу, делать правильный вброс в зону, – сказал главный тренер .