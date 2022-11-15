Андрей Мартемьянов: «Металлург» был быстрее «Сибири» в принятии решений, подборах. Нам чуть не хватало свежести, эмоций»

высказался после матча против (2:4).

«Что сказать? Соперник вышел заряженный на победу. В некоторых моментах «Магнитка» была просто быстрее нас: в принятии решений, в подборах. Тактически поинтереснее выглядела. Очень грамотно: где надо прессинговали, где надо сыграли в откат.

Нам чуть не хватало свежести, эмоций. Много сил отдали в домашней серии. Но будем двигаться дальше, ничего страшного. Подготовка уже началась к следующему матчу. Благодарен команде, что не опустили руки. Но счастье оказалось на стороне «Металлурга». Моменты были у нас, но концентрации в завершении не хватило нам сегодня.

Чесалин? Когда мы уезжали, у него была очень высокая температура, мы его оставили дома. Может быть, к Уфе поправится. Но не стали рисковать, не имели права – непонятно, какая эпидемиологическая обстановка сейчас, поэтому его не взяли в поездку», – сказал главный тренер .