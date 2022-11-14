Путин присвоил президенту «Металлурга» Рашникову звание Героя Труда

Теги Металлург Мг Виктор Рашников Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Президент «Металлурга» Виктор Рашников удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.

«Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Филипповичу Рашникову. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации 14 ноября.

Высшее звание и государственная награда РФ присвоены Виктору Рашникову за особые трудовые заслуги перед государством и народом, отмечается в указе Президента Российской Федерации», – сказано в сообщении Магнитогорского металлургического комбината.

США ввели санкции против президента «Металлурга» Рашникова

Директор «Металлурга»: «Рашников интересуется делами клуба еще больше, чем раньше. Спасибо, что команда существует с бюджетом прошлого года, несмотря на санкции»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные