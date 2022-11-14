Путин присвоил президенту «Металлурга» Рашникову звание Героя Труда

Президент «Металлурга» удостоен звания Героя Труда Российской Федерации.

«Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Филипповичу Рашникову. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации 14 ноября.

Высшее звание и государственная награда РФ присвоены Виктору Рашникову за особые трудовые заслуги перед государством и народом, отмечается в указе Президента Российской Федерации», – сказано в сообщении Магнитогорского металлургического комбината.

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