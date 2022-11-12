Клубы КХЛ могут обязать вносить 3 лимитчиков в заявку в следующем сезоне по предложению ФХР. Заявку могут расширить до 23 хоккеистов

Три лимитчика будут попадать в заявку клубов на матч со следующего сезона.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

В этом сезоне клубы могут включать в заявку на матч дополнительно одного игрока 2002 года рождения или моложе и одного – 2003 года рождения или моложе.

Журналист Артур Хайруллин отметил, что три лимитчика в заявке – это предложение , которое должны одобрить клубы. Шевченко, в свою очередь, дополнил, что это «решенный вопрос».

Хайруллин сообщил, что также речь идет о расширении заявки. Сейчас в нее могут быть включены 22 игрока (2 лимитчика), по предложению федерации – 23 (3 лимитчика).