Клубы КХЛ могут обязать вносить 3 лимитчиков в заявку в следующем сезоне по предложению ФХР. Заявку могут расширить до 23 хоккеистов

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Три лимитчика будут попадать в заявку клубов КХЛ на матч со следующего сезона.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко.

В этом сезоне клубы могут включать в заявку на матч дополнительно одного игрока 2002 года рождения или моложе и одного – 2003 года рождения или моложе.

Журналист Артур Хайруллин отметил, что три лимитчика в заявке – это предложение ФХР, которое должны одобрить клубы. Шевченко, в свою очередь, дополнил, что это «решенный вопрос».

Хайруллин сообщил, что также речь идет о расширении заявки. Сейчас в нее могут быть включены 22 игрока (2 лимитчика), по предложению федерации – 23 (3 лимитчика).

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