Форвард «Сибири» Пьянов забросил победную шайбу в ворота СКА, прервав безголевую серию из 30 матчей

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Валентин Пьянов прервал безголевую серию из 30 матчей.

Нападающий «Сибири» стал автором победного гола в игре Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (3:2).

Пьянов забросил шайбу во втором периоде, сделав счет 3:2. Это первый гол 31-летнего форварда в нынешнем сезоне.

– Была ли дополнительная головная боль в связи с 30-матчевой безголевой серией Валентина Пьянова? Насколько часто с ним велись разговоры?

– Валентин – взрослый, опытный игрок, зачем с ним разговаривать. Поддерживали его, команда, тренеры. Сказали, что прорвет и пойдет. И прорвало. Дай Бог, начало положено. Никакого давления не оказывалось, – сказал главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

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