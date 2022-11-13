«С кем играть Канаде в 2024 году, если не с Россией? С инфантильными шведами?» Майоров о переносе Кубка мира

считает сборную России главным соперником Канады на Кубке мира.

НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

«В занимаются коммерцией – не хотят связываться с политическими распрями. С кем играть Канаде в 2024 году, если не с Россией? С инфантильными шведами? Чехами?

В НХЛ почти в каждой команде играют российские ребята: еще и очень много перспективных наших ребят.

НХЛ не хочет терять уровень соревнования. Как раз поэтому логично, что переносят Кубок мира, чтобы на нем выступила сборная России. Они все просчитали наперед, прежде чем принять такое решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Ранее появилась информация, что может быть перенесен из-за нежелания некоторых стран играть со сборной России.

В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.