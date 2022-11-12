Жамнов о переносе Кубка мира: «Без российских звезд в турнире нет смысла. Логичное решение в этой ситуации»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов считает решение НХЛ перенести Кубок мира логичным. 

Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году. 

«В этой ситуации решение о переносе, принятое НХЛ и профсоюзом, логичное. Кубок мира по хоккею без сборной России – это не тот турнир, который все хотят видеть.

Все-таки его история идет еще с Кубка Канады, в котором наша сборная всегда принимала участие. НХЛ нужно, чтобы турнир был самодостаточен, чтобы на нем можно было заработать, привлечь зрителя.

В лиге много звездных российских игроков, находящихся на первых ролях в своих клубах. Без них в Кубке мира нет смысла», – считает главный тренер сборной России. 

Ранее появилась информация, что Кубок мира может быть перенесен из-за нежелания некоторых стран играть со сборной России.

В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады. 

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