Жамнов о переносе Кубка мира: «Без российских звезд в турнире нет смысла. Логичное решение в этой ситуации»
Алексей Жамнов считает решение НХЛ перенести Кубок мира логичным.
Лига сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.
«В этой ситуации решение о переносе, принятое НХЛ и профсоюзом, логичное. Кубок мира по хоккею без сборной России – это не тот турнир, который все хотят видеть.
Все-таки его история идет еще с Кубка Канады, в котором наша сборная всегда принимала участие. НХЛ нужно, чтобы турнир был самодостаточен, чтобы на нем можно было заработать, привлечь зрителя.
В лиге много звездных российских игроков, находящихся на первых ролях в своих клубах. Без них в Кубке мира нет смысла», – считает главный тренер сборной России.
Ранее появилась информация, что Кубок мира может быть перенесен из-за нежелания некоторых стран играть со сборной России.
В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.
Комментарии