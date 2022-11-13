«Спартак» подписал двусторонний контракт с лучшим бомбардиром и снайпером ВХЛ Сидляровым

заключил двусторонний контракт до конца сезона с форвардом Дмитрием Сидляровым.

27-летний нападающий – лучший бомбардир и снайпер ВХЛ, у него 28 (15+13) очков в 23 матчах за воскресенский , фарм-клуб «Спартака».

Сидляровым большую часть карьеры провел в системе московского «Динамо», став чемпионом и дважды серебряным призером , а также провел 36 матчей в за «Динамо» и «Адмирал», набрав 8 (2+6) очков.