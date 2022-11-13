«Спартак» подписал двусторонний контракт с лучшим бомбардиром и снайпером ВХЛ Сидляровым
«Спартак» заключил двусторонний контракт до конца сезона с форвардом Дмитрием Сидляровым.
27-летний нападающий – лучший бомбардир и снайпер ВХЛ, у него 28 (15+13) очков в 23 матчах за воскресенский «Химик», фарм-клуб «Спартака».
Сидляровым большую часть карьеры провел в системе московского «Динамо», став чемпионом и дважды серебряным призером ВХЛ, а также провел 36 матчей в КХЛ за «Динамо» и «Адмирал», набрав 8 (2+6) очков.
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