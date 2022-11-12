Экс-тренер «Химика» Гришин возглавил «Спартак»
Игорь Гришин назначен на пост главного тренера «Спартака».
Контракт со специалистом подписан до конца сезона – с опцией продления.
На этом посту Гришин сменил Бориса Миронова, который 10 ноября был отправлен в отставку с должности главного тренера красно-белых.
Гришин перешел на пост главного тренера «Спартака» из «Химика», где он занимал аналогичную должность. Команда из Воскресенка – фарм-клуб «Спартака» в ВХЛ.
В текущем сезоне ВХЛ «Химик» занимает четвертое место в турнирной таблице.
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