Экс-тренер «Химика» Гришин возглавил «Спартак»

Теги Спартак Химик Воскресенск Борис Миронов КХЛ Хоккей

Игорь Гришин назначен на пост главного тренера «Спартака».

Контракт со специалистом подписан до конца сезона – с опцией продления.

На этом посту Гришин сменил Бориса Миронова, который 10 ноября был отправлен в отставку с должности главного тренера красно-белых.

Гришин перешел на пост главного тренера «Спартака» из «Химика», где он занимал аналогичную должность. Команда из Воскресенка – фарм-клуб «Спартака» в ВХЛ.

В текущем сезоне ВХЛ «Химик» занимает четвертое место в турнирной таблице.

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