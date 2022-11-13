Директор «Спартака» о выборе Гришина: «Тренер должен хотеть и уметь работать с молодыми кадрами. С Квартальновым никаких контактов не было»

Теги Спартак Химик Воскресенск Дмитрий Квартальнов КХЛ ВХЛ Роман Беляев Р-Спорт Хоккей

«Спартак» не рассматривал кандидатуру Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера. 

После отставки Бориса Миронова команду возглавил Игорь Гришин, работавший в клубе ВХЛ «Химик»

«Другие кандидатуры на пост главного тренера мы не рассматривали. Когда нам пришлось принимать решение об отставке Бориса Олеговича, у нас было четкое понимание, кого мы хотим видеть новым наставником «Спартака».

Мы смотрели хоккей, в который играет «Химик». Понятно, что команда выступает в ВХЛ, но вы видите, что сейчас многие команды КХЛ пытаются играть в похожий хоккей – быстрый, агрессивный, с уклоном в атаку, где есть место молодым хоккеистам.

Такой подход соответствует стратегии развития нашего клуба. В нынешней ситуации необходимо вкладывать именно в молодых игроков, работать на перспективу, думать о будущем. Мы придерживаемся мнения, что тренер должен хотеть и уметь работать с молодыми кадрами.

Слухи о приглашении Квартальнова? У нас ни разу не было никаких контактов с Дмитрием Вячеславовичем», – сказал Роман Беляев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные