Майоров о «Спартаке» при Миронове: «Не было игрового почерка, оборона дырявая, в атаке играть некем. Лучше было бы Никишина оставить»

считает, что не имел игрового почерка при .

Специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых. Миронова на этой должности сменил Игорь Гришин.

– Считаю, что при Миронове команда не имела игрового почерка. Мне вот лично вообще не было понятно – в какой хоккей «Спартак» играет?

Раздаются мнения, что он действовал от обороны. Но я не могу с этим согласиться – оборона‑то тоже была дырявая! А в атаке там играть и некем, по большому счету, за исключением двух‑трех форвардов.

Самое страшное, что за последние полтора года я не увидел, чтобы в «Спартаке» шло какое‑то построение команды.

Особенно хорошо это было видно на фоне более системных соперников. Были отдельные игры, когда команда смотрелась, но это было редким явлением. Поэтому смена тренера в данной ситуации закономерна.

– Согласитесь, что атаку «Спартака» сильно ослабил переход в СКА? Особенно это касается игры в большинстве.

– Один в поле не воин. За Никишина девять человек отдали, но пока этот обмен не оправдался. Из тех игроков, которых «Спартак» получил за Никишина, никто пока по‑настоящему не выстрелил.

Пожалуй, лучше было бы Александра оставить. Пусть он был бы героем‑одиночкой, но вокруг него можно строить спецбригаду на большинство, строить игру всей пятерки.

Вообще если команда рассчитывает на что‑то серьезное, нельзя руководствоваться только материальными соображениями.

Ну, продали мы игрока, получили хорошие деньги. А что толку, если «Спартак» от этой сделки в итоге пострадал? Хороших игроков сохранять надо, – сказал двукратный олимпийский чемпион.