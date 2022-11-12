Директор «Спартака» о Никишине в СКА: «За нас никто не может решить, перед фактом не ставили. Посчитали, что обмен выгоден»

Спортивный директор объяснил обмен Александра Никишина в СКА.

– «Спартак» перед стартом сезона провел самый громкий обмен лета, отдав СКА Александра Никишина за большую группу игроков и прав на хоккеистов. Не считаете ли, что в выигрыше от этой сделке все равно остались петербуржцы, а не «Спартак»?

– Обмен Никишина необходимо оценивать по прошествии более длительного времени. Может, двух сезонов, может, трех. Так как за готового игрока мы получили молодых и перспективных, с которыми еще предстоит работать.

В этом обмене мы получили как игроков с большим будущем, так и права на хоккеистов, выступающих в Северной Америке. Если кто-то из них вернется в Россию, то получится совсем другой «Спартак». Этим игрокам есть что доказывать. Многие из них выступали за сборную России.

Что касается Никишина, то мы рады за него, что у него все получается сейчас. Понимаю чувства болельщиков, которые скучают по Александру и переживают, сравнивая нынешние показатели Никишина и ребят, участвовавших в обмене. Но мы не знаем, как бы сложилось у него, останься он в нашей команде.

Сейчас Никишин выступает за клуб с одним из лучших составов в лиге, он играет в большинстве и с такими партнерами, благодаря которым легче набирать очки. Желаем Александру только удачи и продолжим помогать нашим молодым развиваться.

– Как шли переговоры со СКА?

– Переговоры со СКА были долгими. Они длились несколько месяцев. Нет, нас не ставили перед фактом. За «Спартак» никто не может решить.

Это наше решение, и на тот момент мы посчитали, что обмен будет выгоден для клуба в плане развития и перспектив. Повторюсь: все пришедшие ребята потенциально очень сильные.

Но все зависит только от них, как и в случае с Заседой. За них никто не будет играть и работать, мы будем всесторонне помогать, но они сами должны выходить на лед и доказывать, что в них не ошиблись.

Для ребят это хорошая возможность. В системе СКА им было бы сложно себя проявить, «Спартак» дает им шанс, – сказал .