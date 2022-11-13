«Северсталь» переподписала контракты с хоккеистами для попадания в пол зарплат КХЛ
В «Северстали» массово переподписали контракты с игроками основной команды на новых условиях.
По данным «Чемпионата», это сделано для того, чтобы клуб не испытывал проблем с установленным регламентом полом зарплат.
Напомним, что в сезоне-2022/2023 пол зарплат в КХЛ составляет 315 миллионов рублей.
В субботу, 12 ноября, на сайте КХЛ в составе «Северстали» значилось всего пять человек основного состава.
Это связано с тем, что «Северсталь» занималась переподписанием соглашений с остальными хоккеистами.
Сегодня все данные об игроках череповецкого клуба вернулись на официальный сайт лиги.
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