«Северсталь» переподписала контракты с хоккеистами для попадания в пол зарплат КХЛ

В «Северстали» массово переподписали контракты с игроками основной команды на новых условиях.

По данным «Чемпионата», это сделано для того, чтобы клуб не испытывал проблем с установленным регламентом полом зарплат.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 пол зарплат в составляет 315 миллионов рублей.

В субботу, 12 ноября, на сайте КХЛ в составе значилось всего пять человек основного состава.

Это связано с тем, что «Северсталь» занималась переподписанием соглашений с остальными хоккеистами.

Сегодня все данные об игроках череповецкого клуба вернулись на официальный сайт лиги.