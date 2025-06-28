Сергачев о лучшем российском голкипере: «Бобровским восхищаюсь, но Василевский – бог вратарского дела для меня»

Михаил Сергачев назвал Андрея Василевского «богом вратарского дела».

– Бобровский – лучший российской вратарь в истории?

– Я очень люблю Сергея, восхищаюсь, как он играет в таком возрасте и что он творит. Но для меня всегда будет любимым голкипером Андрей Василевский . Он мой лучший друг и для меня он Бог вратарского дела.

Хотя для кого-то, понятно, лучше Сергей, для кого-то Василевский – мое дружеское мнение такое, хотя Сергея я люблю, он очень крутой вратарь, – сказал защитник «Юты», ранее игравший в «Тампе ».