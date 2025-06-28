«Нефтехимик» подписал контракт с Данилой Квартальновым на год. Соглашение с 27-летним форвардом – двустороннее
«Нефтехимик» подписал контракт с Данилой Квартальновым.
Двустороннее соглашение между 27-летним форвардом и нижнекамским клубом рассчитано на год.
В прошлом сезоне Квартальнов выступал в Olimpbet ВХЛ. Он набрал 28 (11+17) очков за 70 игр в составе «Юнисона» и «Динамо» СПб с учетом плей-офф.
В Фонбет чемпионате КХЛ нападающий провел 196 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 2024 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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