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Плющев о хоккее в РФ: «Нет нужного уровня подготовки хоккеистов, дефицит центральных нападающих, защитников атакующего плана, стопперов. Нет особо ярких ребят»

Владимир Плющев высказался о проблемах в подготовке хоккеистов в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы заявил, что России нужно выпускать больше звездных игроков: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил».

«Возьмите статистику драфтов НХЛ за последние пять лет. Сказать, что мы там пользуемся большой популярностью, я не могу. Это проблема не пятилетняя даже, а десятилетняя.

Еще в 2010 году, когда я отчитывался за неудачное выступление молодежной сборной на чемпионате мира, я поднимал вопрос, что у нас нет того уровня подготовки хоккеистов, который нам нужен.

У нас дефицит центральных нападающих, дефицит защитников атакующего плана, стопперов. У нас нет особо ярких ребят. Ок, появился Демидов. Но для такой страны это маловато.

Так что я соглашусь с Фетисовым, что, имея такую историю и традиции, мы должны готовить больших хоккеистов каждый год», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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