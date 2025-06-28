Плющев о хоккее в РФ: «Нет нужного уровня подготовки хоккеистов, дефицит центральных нападающих, защитников атакующего плана, стопперов. Нет особо ярких ребят»
Ранее двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы заявил, что России нужно выпускать больше звездных игроков: «Несколько Овечкиных и Бобровских каждый год должны выпускать. Страна столько вложила в развитие, но наши звезды НХЛ – исключение из правил».
«Возьмите статистику драфтов НХЛ за последние пять лет. Сказать, что мы там пользуемся большой популярностью, я не могу. Это проблема не пятилетняя даже, а десятилетняя.
Еще в 2010 году, когда я отчитывался за неудачное выступление молодежной сборной на чемпионате мира, я поднимал вопрос, что у нас нет того уровня подготовки хоккеистов, который нам нужен.
У нас дефицит центральных нападающих, дефицит защитников атакующего плана, стопперов. У нас нет особо ярких ребят. Ок, появился Демидов. Но для такой страны это маловато.
Так что я соглашусь с Фетисовым, что, имея такую историю и традиции, мы должны готовить больших хоккеистов каждый год», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.