«Анахайм» обменял Гибсона в «Детройт» на Мразека, выбор во 2-м раунде драфта 2027 года и 4-м раунде 2026-го
«Анахайм» обменял вратаря Джона Гибсона в «Детройт».
«Дакс» взамен получили 33-летнего голкипера Петра Мразека, а также выбор выбор во 2-м раунде драфта 2027 года и выбор в 4-м раунде 2026-го.
В сезоне-2024/2025 Гибсон провел 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 11 побед, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,77.
Мразек ранее был выменян у «Чикаго» на форварда Джо Велено в марте 2025 года. За этот период вратарь сыграл пять матчей за «Ред Уингс», одержав две победы.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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