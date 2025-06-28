Галимов о тренировках с отцом: «Папа ставил меня перед машиной, говорил: «Беги». Я в 8-9 лет не понимал, плакал, но тест на 3 км сдал одним из лучших. Благодарен ему»

Ансель Галимов рассказал, как в детстве отец тренировал с ним бег.

«Я родился в Нижнекамске, город начинал только строиться, мама тогда провела нас с братом по всем сооружениям, мы остановились на ледовой арене. Как увидел лед, влюбился.

Благодарен своим родителям, что вложили в меня и брата все, что было, ведь купить форму было дорого. У нас было так: хорошо учишься, идешь на тренировку. Еще тренер тоже говорил, что без хороших оценок не допустит к тренировкам.

Все, наверное, ездили в детские лагеря, у нас были спортивные, как сборы. В один момент наш тренер встретился с родителями, сказал, что ваш сын плохо бегает, надо тренироваться. Папа у меня креативного мышления, придумал способ.

Он каждый день ставил меня перед машиной, говорил: «Беги». Мне было 8-9 лет, я не понимал, плакал. А он говорил: «Беги». Сейчас все в шутку, смешно, но тогда я пробежал тест в 3 км, был одним из лучших, то есть помогло.

На этом креативность папы не остановилась. Были слабые ноги, залов не было, мы жили в многоэтажном доме. Он сказал нам с братом: «Будете бегать с первого на девятый этаж, а потом обратно».

Но соседи вскоре начали жаловаться, что мы топаем с братом, когда бегаем. Тогда он опять скреативил, дал валенки, бегали в них. Я с благодарностью вспоминаю то, благодарен ему. Ведь если хочешь чего-то добиться, то нужно идти к цели, нужно упорство», – сказал форвард «Спартака ».