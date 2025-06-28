«Монреаль» взял Жаровского под 34-м номером. Он первый российский полевой игрок, выбранный на этом драфте НХЛ

«Монреаль» выбрал Александра Жаровского под 34-м номером на драфте НХЛ.

18-летний форвард стал первым из полевых игроков из России, выбранных на драфте НХЛ 2025 года. В первом раунде «Коламбус» взял Петра Андреянова под 20-м номером.

Жаровский в минувшем сезоне провел 7 матчей в КХЛ в составе «Салавата » и отметился результативной передачей.