«Монреаль» взял Жаровского под 34-м номером. Он первый российский полевой игрок, выбранный на этом драфте НХЛ
«Монреаль» выбрал Александра Жаровского под 34-м номером на драфте НХЛ.
18-летний форвард стал первым из полевых игроков из России, выбранных на драфте НХЛ 2025 года. В первом раунде «Коламбус» взял Петра Андреянова под 20-м номером.
Жаровский в минувшем сезоне провел 7 матчей в КХЛ в составе «Салавата» и отметился результативной передачей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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