«Баффало» обменял Клифтона и выбор во 2-м раунде драфта-2025 в «Питтсбург» на Тимминса и Белливе
«Баффало» обменял защитника Коннора Клифтона в «Питтсбург».
«Сейбрс» получили защитников Конора Тимминса и Айзека Белливе.
«Питтсбург» в результате обмена получил Коннора Клифтона и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ 2025 года (39-й общий выбор).
На счету 30-летнего Клифтона 16 (1+15) очков в 73 матчах за «Баффало».
26-летний Тимминс в прошлом сезоне провел 68 матчей за «Торонто» и «Питтсбург», набрав 15 очков (3+12).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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