«Баффало» обменял Клифтона и выбор во 2-м раунде драфта-2025 в «Питтсбург» на Тимминса и Белливе

«Баффало» обменял защитника Коннора Клифтона в «Питтсбург».

«Сейбрс» получили защитников Конора Тимминса и Айзека Белливе.

«Питтсбург» в результате обмена получил Коннора Клифтона и выбор во 2-м раунде драфта НХЛ 2025 года (39-й общий выбор).

На счету 30-летнего Клифтона 16 (1+15) очков в 73 матчах за «Баффало ».

26-летний Тимминс в прошлом сезоне провел 68 матчей за «Торонто» и «Питтсбург », набрав 15 очков (3+12).