Губернатор Самарской области о «Ладе»: «Ждем красивый хоккей, чтобы вся хоккейная вертикаль работала в связке. Проблем с финансированием у команды не будет»
Ранее стало известно, что тольяттинский клуб подписал партнерское соглашение с компанией «Полипласт».
В течение пяти лет система «Лады», включающая в себя клубы Olimpbet ВХЛ, Olimpbet МХЛ, академию и команду по следж-хоккею, получит 5 млрд рублей.
«Ждем, чтобы команда показывала красивый хоккей. Чтобы вся хоккейная вертикаль работала в единой связке. Чтобы талантливые молодые люди, которые хотят заниматься этим видом спорта, получали соответствующие возможности в Тольятти и Самаре.
Соответственно, это пятилетнее партнерство с «Полипластом» говорит о том, что у команд не будет проблем с финансированием. Туда пришел сильный управленческий штаб – руководители и тренеры.
Поэтому ждем следующий сезон и рассчитываем, что все команды этой вертикалью нас порадуют хорошей игрой и развитием талантливых хоккеистов», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Гомоляко стал спортивным директором «Лады». Он выигрывал Кубок Гагарина-2024 с «Металлургом» на аналогичной должности