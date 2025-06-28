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Агент Миронова о новом контракте со «Спартаком»: «Он проиграл в деньгах, но ему комфортно играть у Жамнова, нравится коллектив»

Агент Андрея Миронова прокомментировал решение защитника остаться в «Спартаке».

В пятницу «Спартак» объявил о продлении контракта с Мироновым на 3 года. Сообщалось, что защитник заработает 120 млн рублей за три сезона. 

Андрей Миронов сказал, что ему комфортно играть у Алексея Юрьевича Жамнова, ему нравится коллектив и он хотел бы остаться в «Спартаке». С Павлом Порядиным когда мы обсуждали контракт, то он сказал, если бы не было Алексея Юрьевича, то он бы не продлил соглашение.

Игроки говорят, что с Жамновым работать комфортно и им нравится хоккей, в который он дает играть. В «Спартаке» ребята получают удовольствие от хоккея. Хотя в других клубах у Миронова могли быть предложения больше по финансам.

Он немного проиграл в деньгах, но выиграл в коллективе, в локации, в тренерах. У разных ребят по-разному может перевешивать чаша весов – финансы, город или еще что-то. У каждого свои приоритеты, и мы их уважаем.

– Жамнов остается в «Спартаке»? Еще не было официальной информации о продлении контракта.

– Жамнов остается в «Спартаке» сто процентов. Иначе бы ребята не продлили контракты, – сказал агент Александр Черных

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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