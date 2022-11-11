Разин о детском хоккее: «Большая ошибка думать, что ваш ребенок будет Овечкиным или Малкиным. Обязательно миксовать с плаванием, пилатес модно, бокс – не надо»

дал рекомендации родителям, желающим отдать своего ребенка в спортивные секции.

– Конечно, насильно не нужно [тащить ребенка в спортивную секцию]. Нужно его познакомить с плаванием, гимнастикой, хоккеем.

Поставить на коньки – посмотреть, понравится или нет. Привести на хоккей. Все же видно будет.

Но думать о том, что ваш ребенок будет Малкиным или Овечкиным, – это большая ошибка. Самое главное, совет родителям: не ставьте крест на себе.

И не думайте, что ваш ребенок вырастет и принесет вам счастье и денег, как большинство родителей думает, приводя детей в спорт.

– Можно ли для развития миксовать хоккей с другими видами спорта?

– Обязательно. Плавание, в первую очередь. Хотя бы один-два раза в неделю. Пилатес сейчас модно, для осанки полезно.

Если ребенок хоккеем занимается, то не надо его в детстве водить в бокс. Потому что это совсем разные виды спорта», – сказал главный тренер в эфире «Русского радио – Череповец».