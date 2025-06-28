Таварес о новом контракте с «Торонто»: «Мы заключили взаимовыгодную сделку. Играю в прекрасном городе за потрясающую команду, у которой есть шансы на победу»

Джон Таварес прокомментировал новый контракт с «Торонто».

Вчера 34-летний нападающий продлил соглашение на 4 года со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 4,38 млн долларов.

Таварес выступает за «Лифс » с 2018 года. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 74 (38+36) очка за 75 матчей. В Кубке Стэнли на счету форварда 7 (5+2) очков за 13 матчей при полезности «минус 6».

«Я хотел, чтобы все получилось, и мы нашли способ заключить сделку, которая была бы очень выгодна обеим сторонам.

Ситуация не дошла до того, чтобы мне пришлось рассматривать другие варианты.

Я играю в прекрасном городе, откуда я родом, за потрясающую команду, у которой есть реальные шансы на победу», – сказал Джон Таварес .