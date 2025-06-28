«Лос-Анджелес» обменял Спенса в «Оттаву» на выбор в 3-м раунде на драфте-2025 и 6-м раунде в 2026-м
«Лос-Анджелес» обменял Джордана Спенса в «Оттаву».
«Кингс» получили 67-й общий выбор на драфте этого года (третий раунд), а также выбор в 6-м раунде 2026 года.
Спенс был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 95-м номером на драфте НХЛ 2019 года.
В прошлом сезоне 24-летний защитник провел 79 матчей в регулярке, набрав 28 (4+24) очков. В 5 играх плей-офф на его счету один гол.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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