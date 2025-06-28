Медведев о матче НХЛ и КХЛ: «Обсуждается игра легенд, ждем и матча действующих хоккеистов. Конкретики нет»

Александр Медведев заявил, что между НХЛ и КХЛ обсуждается матч легенд.

В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ .

«Ждем и матча действующих хоккеистов, и матча-легенд. Конкретики нет, давайте подождем.

Между лигами обсуждается игра легенд», – сказал экс-председатель совета директоров СКА Александр Медведев.