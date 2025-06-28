Медведев о матче НХЛ и КХЛ: «Обсуждается игра легенд, ждем и матча действующих хоккеистов. Конкретики нет»
Александр Медведев заявил, что между НХЛ и КХЛ обсуждается матч легенд.
В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.
«Ждем и матча действующих хоккеистов, и матча-легенд. Конкретики нет, давайте подождем.
Между лигами обсуждается игра легенд», – сказал экс-председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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